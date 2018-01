Neujahrstreffen der FPÖ auch Wahlkampfstart für NÖ-Wahl

Neujahrstreffen der FPÖ und Wahlkampfauftakt der NÖ-Wahl. - © APA

Am Samstag wird in der Pyramide Vösendorf das Neujahrstreffen der FPÖ angehalten. Gleichzeitig findet dabei auch der Wahlkampfauftakt zur Landtagswahl in Niederösterreich statt.