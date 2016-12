Neujahrskonzert 2017: Dirigent Gustavo Dudamel zeigt sich vorab euphorisch

“Jetzt kann ich in Frieden sterben”, zeigte sich Dudamel am Donnerstag euphorisch. Wenn er das Orchester ein so wunderbares Stück wie den “Donauwalzer” spielen höre, denke er sich über seinen ersten Einsatz als Neujahrskonzert-Dirigent: “Wenn ich das mache, kann ich in Frieden ins Paradies einziehen.” Das dürfte dann aber doch noch eine Weile dauern, erfreut sich der 35-jährige Venezolaner doch bester Gesundheit, wenn auch nicht mehr mit durchgängig schwarzem Haupthaar, worauf die Philharmoniker scheinbar gewartet hätten, bevor sie ihm dieses Dirigat angeboten haben, scherzte der Maestro bei der Präsentation vor Journalisten: “Ich bin so glücklich, dass ich jetzt graue Schläfen habe.” Zugleich sei sein Einsatz am Neujahrskonzert-Pult auch ein Symbol für eine ganze Generationen an jüngeren Menschen, dass alles möglich sei.

Dirigent Gustavo Dudamel freut sich auf das Neujahrskonzert 2017