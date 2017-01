Neues Verkehrsamt in Wien-Landstraße wurde offiziell eröffnet

Bei der Eröffnung des neuen Verkehrsamts in Wien - © LPD Wien

Am Dienstag war es soweit: Nach der Übersiedlung vom Josef-Holaubek-Platz in Wien-Alsergrund, die Anfang November des Vorjahres erfolgte, wurde das neue Wiener Verkehrsamt in Wien-Landstraße offiziell eröffnet.