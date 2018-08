Neues SPÖ-Parteiprogramm Thema bei Vorstandssitzung und Präsidium

Kommende Woche hält die SPÖ mehrere Sitzungen ab. Thema wird unter anderem das künftige Parteiprogramm sein, der Beschluss von Christian Kerns Kandidatur als Parteivorsitzender wird erst im September stattfinden.

Die SPÖ hält am kommenden Dienstag, den 7. August, einen Bundesparteivorstand sowie eine Präsidiumssitzung ab. Auf der Tagesordnung steht dabei unter anderem das neue Parteiprogramm, das beim Bundesparteitag am 6. Oktober beschlossen wird. Noch kein Thema ist am Dienstag die Kandidatur von Christian Kern als Parteivorsitzender – diese Beschlüsse erfolgen im September.