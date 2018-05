Neues Regierungsteam der Wiener SPÖ wird am Montag fixiert

Der Zeitplan ist durchaus straff: Um 9.00 trifft sich am Montag im Rathaus zunächst das Präsidium. Eine Stunde später wird der Parteivorstand tagen. Für 11.00 Uhr ist schließlich der sogenannte Wiener Ausschuss angesetzt, das größte Gremium der Wiener SPÖ.

Anschließend ist laut Ludwig vorgesehen, das neue Team der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Pressekonferenz soll zu Mittag stattfinden, wobei die genaue Uhrzeit und der Ort der Präsentation noch bekanntgegeben werden.

Wen er den Gremien Anfang kommender Woche vorschlagen wird, darüber hüllt sich Ludwig weiterhin in Schweigen. Er deutete am Mittwoch lediglich an, dass es noch Gespräche mit dem einen oder anderen Kandidaten geben wird. Zuletzt hatte der Wiener SPÖ-Chef – in dieser Funktion ist er Bürgermeister Michael Häupl bereits nachgefolgt – verraten, dass er zumindest für sich bereits alle Positionen besetzt hat.

Spekulationen über Regierungsteam der Wiener SPÖ

Da sich der Parteivorsitzende bis jetzt bedeckt hält und keine Namen nennt, wird seit Wochen eifrig über die personelle Zusammensetzung der roten Regierungsriege spekuliert. Ludwig muss jedenfalls für eine Reihe von SPÖ-geführten Geschäftsgruppen neue Chefs finden. Denn Gesundheits- und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny haben bereits erklärt, dem neuen Team nicht mehr angehören zu wollen.

Auch das Wohnressort verliert mit der Kür Ludwigs zum Bürgermeister seinen Stadtrat. Zudem zieht sich auch der rote Rathaus-Klubchef Christian Oxonitsch zurück. Längst bekannt ist der offizielle Termin des Wechsels: Angelobt werden der Neo-Stadtchef und die neuen Regierungsmitglieder am 24. Mai im Gemeinderat.

(APA/Red)