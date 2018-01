Neues Notrufsystem eCall: ÖAMTC äußert datenschutzrechtliche Bedenken

Ab 2018 müssen die eCall-Notrufsysteme in alle Neuwägen eingebaut werden. - © APA (Sujet)

Das automatische Notrufsystem eCall, das ab Ende März 2018 in allen neu genehmigten Automodellen in der EU vorhanden sein muss, sorgt für Kritik seitens des ÖAMTC: “Neben dem Plus an Sicherheit für alle Verkehrsbeteiligten gibt es unsererseits allerdings auch datenschutzrechtliche Bedenken”, so Bernhard Wiesinger, der Chef der ÖAMTC-Interessenvertretung via Aussendung am Dienstag.