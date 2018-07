Neues Leben für den Schlingermarkt in Wien-Floridsdorf

In den Schlingermarkt in Wien-Floridsdorf soll neues Leben eingehaucht bekommen. Der fast 100 Jahre alte Markt bietet bisher ein eher tristes Bild.

Immer weniger Kundschaft verzeichnet der Schlingermarkt an der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf. Einigen Marktständen droht der Abriss, monatelang wurden weder Gebühren noch Strafen bezahlt. Einzig und allein der Bauernmarkt hält sich noch weiterhin hartnäckig und wird vor allem von der älteren Kundschaft gerne besucht.

Neue Strategie für den Floridsdorfer Markt

Damit der Markt für die Floridsdorfer attraktiver wird, will der Bezirk einige Maßnahmen setzen. So soll etwa ein neues Eingangstor von der Brünnerstraße her mehr Kunden anlocken, ebenso werden eine WC-Anlage und eine Müllinsel errichtet.