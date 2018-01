Neuerliche Angelobung einiger Minister in der Wiener Hofburg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss manche Minister neu angeloben. Grund dafür ist die Neuordnung mancher Ressorts. Das Justizministerium ist jetzt auch für die Bereiche Reformen, Verfassung und Deregulierung zuständig. Dies macht eine neuerliche Angelobung von Minister Josef Moser notwendig. So müssen auch sieben weitere Kollegen von Moser neu angelobt werden. Darunter auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und Bildungsminister Heinz Faßmann.



Am Montag, den 8. Jänner, finden sich alle Regierungsmitglieder inklusive Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg ein.