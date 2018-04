Neuer zentraler Standort des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien-Floridsdorf

Das Austrian Institute of Technology hat einen neuen zentralen Standort in Wien-Floridsdorf eröffnet. - © AIT (Sujet)

Am Montag wurde das neue Forschungsgebäude des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien-Floridsdorf eröffnet. Mehr als 850 der insgesamt 1.300 Mitarbeiter arbeiten nun an dem neuen Standort in der Giefinggasse. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 26.000 Quadratmeter umfassenden Forschungsinstitut gibt es bereits zwei bestehende AIT-Gebäude.