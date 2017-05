Neuer Trend in Wien: Urban Massage

Seit Jänner 2017 bietet Urban Massage mobilen Masseuren in Wien und Umgebung eine Möglichkeit, ihren Kundenkreis zu erweitern. Urban Massage verbindet Masseure mit Kunden, die eine professionelle Wohlfühl-Massage zuhause, im Büro oder Hotel genießen möchten. „Unser Ziel ist es, Masseuren den Arbeitsalltag zu erleichtern. Diese Vorteile schätzen unsere Masseure sehr“, so Julia Mende, City Manager von Urban Massage in Wien.

Masseuren wird die Option gegeben ihren Stammkundenkreis in Wien und Umgebung zu erweitern. Per App teilt sich der Masseur die Arbeitszeit flexibel ein (Mo-So, 8-22 Uhr). Jeder Kunde gibt Kontakt- und Zahlungsdaten an und bezahlt im Vorhinein, was eine sichere Vermittlung an ausschließlich seriöse Kunden garantieren soll.

„Viele Menschen haben den Wunsch nach einer Massage, jedoch fehlt die nötige Zeit. Denn ein passender Masseur muss recherchiert und telefonisch erreicht werden. Meist ist der nächstmögliche Termin dann in weiter Ferne. Mit Urban Massage können Kunden noch für den selben Tag buchen und eine wohltuende Massage bei einem geprüften Masseur genießen“, so Julia Mende.

Wie funktioniert Urban Massage?

Kunden buchen über die Urban Massage App oder Webseite ihren Wunschmasseur für ihren Wunschtermin. Durch Kreditkartencheck und ein ausgeklügeltes Check-in System wird dem Masseur maximale Sicherheit bei jedem Kundentermin garantiert. Masseure erhalten per App eine Benachrichtigung über die Buchung und fahren mit Liege und Ölen zum Kundentermin. Der Kunde hält Handtücher bereit, was für den Masseur sehr angenehm ist. Das Serviceteam von Urban Massage ist nur einen Telefonanruf entfernt, sollten Masseure Fragen haben.