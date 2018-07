Neuer Radweg auf Gersthofer Straße entsteht: Bauarbeiten ab 10. Juli 2018

Während der Straßenbauarbeiten wird die Gersthofer Straße in Wien-Währing von Wielemansgasse bis und in Fahrtrichtung Czartoryskigasse als provisorische Einbahn geführt. Zudem wird die Wielemansgasse an der Einmündung in die Gersthofer Straße gesperrt und – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn – als Sackgasse ausgebildet. Der Fußgängerverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 18., Gersthofer Straße zwischen Wielemansgasse und Czartoryskigasse Baubeginn: 10. Juli 2018 – Geplantes Bauende: 31. August 2018 Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 – Infoline Straße und Verkehr.