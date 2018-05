Neue Wiener Stadtregierung unter Ludwig soll diese Woche beschlossen werden

Wer wird sich zu Michael Ludwig ins Wiener Regierungsteam gesellen? - © APA (Sujet)

Der nächste Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stellte am Montag vor Journalisten in Aussicht, dass die neue Wiener Stadtregierung bereits in den nächsten Tagen feststeht. “Ich mach noch diese Woche den Sack zu – eingedenk des Feiertags und eventuell langen Wochenendes – in den nächsten Tagen”, meinte Ludwig. Derzeit seien noch alle Personen offen.