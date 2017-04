Neue Shops: McArthur Glen Designer Outlet Parndorf wird noch größer

Am Dienstag feierte das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf die Eröffnung der Centererweiterung.

15 neue Shops im McArthur Glen Designer Outlet Parndorf

Mit Patrizia Pepe holt sich das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf nun eine weitere Designergröße ins Center. Ein weiterer Höhepunkt ist die Shoperöffnung von Christ – Deutschlands führender Schmuck- und Uhrenhersteller. Auch die beliebten Sportmarken Under Armour und Peak Performance öffnen ihre Pforten im neuen Centerteil und mit Birkenstock und Wiesnkönig und weiteren Brands wie Clarks, Rolling Luggage; Scotch & Soda oder Rich&Royal – wird das Sortiment der Lifestylemarken ab sofort mit 15 neuen Stores erweitert. Andere bekannte Marken werden ebenfalls in den nächsten Monaten in das Center einziehen und erweitern die Zahl der neu eröffneten Shops auf über 20 Stores. Das Angebot wird damit auf insgesamt rund 160 Stores erweitert, die ganzjährig Reduzierungen von mindestens 30 bis 70 Prozent bieten.

Besonderer Design-Hotspot ist das von Brand Unit konzipierte Ordinary House equipped by INTERIO, mit Austrian Fashion & Design. In diesem ausgefallenen Pop-Up Store findet man von 11. April bis 1. Juli ausgewählte Stücke von österreichischen Young-Designern– unter anderem von Brandmair, Petar Petrov, Taschen von Eva Blut, Hüte von Mühlbauer, Foulards von Consumed by Thomas Zeitlberger sowie Kosmetik der Saint Charles Apotheke.

Mit rund 53 Millionen Besuchern seit der Centereröffnung vor bald 19 Jahren hat das Designer Outlet Parndorf Erfolgsgeschichte geschrieben.