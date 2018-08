Neue Restaurants: Kulinarische Neuzugänge der Wiener Restaurantwoche

In wenigen Tagen startet die 18. Wiener Restaurantwoche. Eine Woche lang kann in 75 Gourmet Restaurants in Wien und Umgebung zum Fixpreis gespeist werden. DIese Wiener Restaurants sind heuer erstmals mit dabei.

Das Lunch Menü ist bereits um €14,50 zu haben und das Dinner kostet €29.50. Pro weiterer Haube erlauben sich die teilnehmenden Restaurants einen Aufpreis von €5 mittags und €10 abends.Die Stadt Wien bietet für Genussliebhaber eine breite Auswahl an hervorragenden Restaurants. Viele der teilnehmenden Restaurants sind bereits seit der allersten Restaurantwoche mit dabei. Bei der 18. Wiener Restaurantwoche gibt es 7 kulinarische Neuzugänge.

Neue Restaurants bei der Wiener Restaurantwoche:

Momoya (1010) Japanische Küche

Livingstone (1010) Steakspezialitäten

LAV (1010) Fusionsküche, mediterran asiatisch

Spelunke (1020) Saisonale Fusionsküche

Coté Sud (1040) Französische Küche

Stilbruch (1060) Moderne Fusionsküche

Beef & Glory (1080) – Steakerei

Die Wiener Restaurantwoche