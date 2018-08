Neue Paket-Stationen der Post bei Hofer-Filialen

Ab Ende September sollen Post-Paket-Stationen bei Hofer-Filialen installiert werden. Die Stationen der österreichischen Post AG werden 24 Stunden zugänglich sein und können zum Abholen, Verschicken und Retournieren verwendet werden, kündigt Generaldirektor Georg Pölzl am Freitag bei der Halbjahrespressekonferenz an. Die genaue Anzahl der Stationen werde im September mitgeteilt.

Neue Post-Kooperation: Paket-Stationen bei Hofer-Filialen

Ab September soll auch eine österreichweite Paketumleitung möglich sein. Befindet sich das Paket noch am Lieferweg, so stehen fünf Umleitungsoptionen zur Auswahl: An einen Abstellort, zu einem Wunsch-Nachbar, Verschiebung der Zustellung auf einen anderen Tag, in eine nahegelegene Postgeschäftsstelle oder in eine Abholstation in der Nähe. Insgesamt gibt es derzeit rund 1.800 Post-Geschäftsstellen, 320 Abholstationen und 1.600 Hermes Paketshops (dessen Logistik die Post verwaltet), an die das Paket umgeleitet werden kann.