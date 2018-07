Neu im Wiener HGM: "Kampf um die Freiheit - Warschauer Aufstand 1944"

Am Dienstagabend wurde die neue Sonderausstellung "Kampf um die Freiheit - Warschauer Aufstand 1944" im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum von einer Zeitzeugin, der Soldatin Anna Lehr-Splawinksi, eröffnet. Kuratiert vom polnischen Museum des Warschauer Aufstands werden ab sofort bis 9. September auf 20 Schautafeln Vorgeschichte und Entwicklung der Kämpfe beleuchtet.

Seit dem 1. August 1944 und somit dem Beginn des Warschauer Aufstandes sind fast 74 Jahre vergangen. Eine ungewöhnliche Zahl, um eine Ausstellung anzusetzen. Aber das Heeresgeschichtliche Museum orientiere sich grundsätzlich nicht an Jubiläen, unterstrich Vizedirektor Christoph Hatschek bei der Ausstellungseröffnung: “Wir wollen, dass nicht nur in Erinnerungsjahren an die Schicksale gedacht wird, sondern die Diskussion immer anregen.”