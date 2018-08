NEOS starten Umfrage zur Umgestaltung der Wiener Praterstraße

Nachdem die Leopoldstädter Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) vor wenigen Wochen angekündigt hat, die Wiener Praterstraße, die Urania und Praterstern verbindet, umgestalten zu wollen - eventuell mit weniger Autospuren zugunsten Rad- und Fußverkehr - starten die NEOS nun eine Online-Umfrage, wie die Straße künftig aussehen soll.

Man wolle Anregungen, Ideen und Wünsche der Bürger sammeln, rief NEOS-Bezirksrat Christian Moritz am Freitag per Aussendung zur regen Teilnahme auf: “Von der geplanten Umgestaltung bis zum Verdrängungseffekt des Alkoholverbots am Praterstern – über die Praterstraße wird derzeit viel diskutiert. Die große Frage lautet: Wie soll es mit der Praterstraße in Zukunft weitergehen?”