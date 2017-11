“Need for Speed Payback” im Test: Mit Vollgas zum Totalschaden

"Need for Speed Payback" im Test - © EA / Dice

Die langjährige Racer-Serie “Need for Speed” hat mittlerweile einige Veränderungen durchmachen müssen, um im Genre wieder Fuß fassen zu können. Das neue “Need for Speed Payback” versucht nunmehr das Rad zwar nicht neu zu erfinden, scheitert aber dennoch in vielen Belangen.