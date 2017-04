“natürlich Ostermarkt” in den Blumengärten Hirschstetten

Der “natürlich Ostermarkt” hat allerlei regionale Köstlichkeiten zu bieten: Schinken-, Käse- und Wildspezialitäten finden sich ebenso im Angebot wie Marmeladen und süßes Allerlei.

Diese Schmankerln können gleich konsumiert oder fürs Osterfest gekauft werden. Für ein buntes Osterfest zu Hause bietet der Markt viel dekorativen Osterschmuck wie beispielsweise verzierte und bemalte Eier, Osterkerzen, liebevoll Selbstgebasteltes und Blumenzwiebel. Insgesamt bieten über 20 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte an.

Kräuterschwerpunkt

Kräuter topfen, Duftkästen mit Kräutern erraten, Blumentöpfe und -stecker bemalen und Memory-Spiele sind nur einige der Programmpunkte. Die kleinsten BesucherInnen vergnügen sich beim Karussellfahren und in der Hüpfburg. Im Bauernhaus die gibt es seltene Haustierrassen hautnah zu bestaunen und für musikalische Unterhaltung sorgen die Floraphoniker mit ihrer Gartengerätemusik.

Viele Küchenkräuter sind in der Pflege recht anspruchslos, man kann diese auch leicht kultivieren – ob in der Wohnung, auf der Fensterbank oder draußen im Beet bzw. im Topf. Wildkräuter wiederum sind nicht nur in der Küche echte Tausendsassa, sondern auch gesund aufgrund vielfältiger Inhaltsstoffe. Noch viel mehr Kräuterwissen gibt es kostenfrei bei den Infoständen.

Das Osterwochenende in den Blumengärten Hirschstetten

Wann: Samstag 15. – Montag 17. April 2017, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Floraphoniker: Samstag 15. und Sontag 16. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr

Wo: MA 42 – Wiener Stadtgärten / Blumengärten Hirschstetten

Südeingang: 22., Quadenstraße 15 – Nordeingang: 22., Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten) – Westeingang: 22., Spargelfeldstraße gegenüber dem Parkplatz