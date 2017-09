Nationalratswahl: Strache meldet Wunsch nach Innenministerium an

Sollte die FPÖ in der Regierung vertreten sein, will Strache ins Innenressort. - © APA

Parteichef Heinz-Christian Strache meldet schon einmal den Wunsch nach dem Innenministerium an, sollte die FPÖ in der nächsten Regierung vertreten sein. Das Innenressort wäre “eine FPÖ-Kernaufgabe in der Sicherheitspolitik” sagte er gegenüber einer Tageszeitung.