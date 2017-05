Nathan Trent bei der Opening Ceremony des Eurovision Song Contests

Nathan Trent machte auf dem Roten Teppich eine gute Figur. - © Thomas Hanses/eurovision.tv

Am Sonntag wurde der 62. Eurovision Song Contest in Kiew mit dem Bürgermeisterempfang offiziell eröffnet – und der österreichische ESC-Teilnehmer Nathan Trent machte auch am Roten Teppich vor dem Mariyinsky Palast eine hervorragende Figur.