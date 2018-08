Nächste Niederlage bei ÖVV-Männern: Winter/Hörl bei Vienna Major sieglos out

Das nächste österreichische Volleyball-Duo musste sich geschlagen geben: Tobias Winter und Julian Hörl schieden beim zweiten Major-Gruppenspiel nach einem 0:2 aus.

Tobias Winter/Julian Hörl sind beim Beach-Volleyball-Major in Wien als zweites österreichisches Herrenteam vorzeitig ausgeschieden. Das als Nummer 30 gesetzte Duo verlor am Freitag am Center Court auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Polen Michal Bryl/Grzegorz Fijalek glatt 0:2 (-15,-11).

Beach-Volleyball: Winter/Hörl in Wien sieglos ausgeschieden

Im Anschluss bestritten Clemens Doppler/Alexander Horst eine weitere am Vortag wegen des Unwetters ausgefallene Vorrundenpartie. Die Vizeweltmeister würden mit einem Erfolg gegen Cherif Younousse/Ahmed Tijan (KAT) als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale am Samstag kommen. Verlieren sie ihre zweites Pool-Match, müssen sie wie Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller am Freitagnachmittag in der Zwischenrunde. Jörg Wutzl/Simon Frühbauer waren bereits am Donnerstag sieglos gescheitert.