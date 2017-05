Nachbarn waren ihm zu laut: Mann feuerte Gaspistole im Innenhof ab

Für große Aufregung sorgte Freitagnacht ein 43-Jähriger in einer Wohnhausanlage in der Siccardsburggasse in Wien-Favoriten. Weil er sich von lärmenden Nachbarn belästigt fühlte, griff der Mann zu seiner Gaspistole und begab sich in den Innenhof der Anlage. Dort stieß er wüste Drohungen gegen die seiner Meinung nach zu lauten Hausparteien aus und gab mehrere Schüsse aus seiner Waffe ab.

Beamte der WEGA nahmen den Mann fest, die verwendete Gaspistole wurde sichergestellt.

