Nachbarn retteten Hausbewohner aus Flammen-Inferno in NÖ

In der Nacht auf Freitag stand ein Wohnhaus im Bezirk Amstetten in Brand. 110 Feuerwehrmitglieder kämpften stundenlang gegen die Flammen, zwei Personen wurden von Nachbarn aus dem Feuer-Inferno gerettet.

Nachbarn haben in der Nacht auf Freitag in Aschbach (Bezirk Amstetten) zwei Bewohner aus einem brennenden Haus gerettet. 110 Feuerwehrmitglieder mit 14 Fahrzeugen standen im Einsatz, die Löscharbeiten werden noch bis in die späten Morgenstunden andauern, berichtete Feuerwehrsprecher Philipp Gutlederer.