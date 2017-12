Nach Zugunglück in Klosterneuburg: Eingleisiger Betrieb aufgenommen

Nach dem Bahnunfall in Kritzendorf wird der eingleisige Betrieb aufgenommen. - © APA/HERBERT P. OCZERET

Am Freitagabend kam es in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg im Bezirk Tulln zu einem Bahnunfall. Seit Montagfrüh gibt es wieder eingleisigen Betrieb, nachdem die Aufräumarbeiten am Heiligen Abend abgeschlossen worden waren.