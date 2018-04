Nach Verkehrsunfall in Wien-Favoriten: Verletzte Insassen in Auto eingeschlossen

Eines der beschädigten Fahrzeuge nach dem Unfall in Wien-Favoriten. - © MA 68 Lichtbildstelle

An einer Kreuzung in Wien-Favoriten stießen in der Nacht auf Mittwoch zwei Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge schleuderte dabei gegen eine Betonleitwand einer Baustelle. Durch den heftigen Aufprall ließen sich die Pkw-Türen nicht öffnen. Die Berufsfeuerwehr musste helfen, an die Verletzten zu kommen.