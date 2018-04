Nach Streit in Meidlinger Wohnung: Professionelle Indoor-Hanfaufzucht von Polizei gefunden

Die Einsatzkräfte hielte daraufhin Nachschau in der Wohnung und konnten dort eine Indoor-Hanfaufzucht in einem entsprechenden Zelt vorfinden, in dem sich 49 Cannabispflanzen befanden. Die professionell angelegte Aufzucht wurde mit Ventilatoren belüftet und mithilfe einer Zeitschaltuhr beleuchtet. Die Pflanzen wurden ebenso wie mehrere Gramm Heroin sichergestellt werden.

Professionelle Hanfanlage in Wien-Meidling entdeckt

Die 32-jährige Frau, die sich mit ihren Kindern in der Wohnung befand, gab an, erst seit einigen Tagen in der Wohnung zu sein und nichts von der Aufzucht-Anlage gewusst zu haben. Ihren Angaben zufolge soll der 31 Jahre alte Vermieter die Aufzucht betrieben haben.

(Red.)