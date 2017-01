Nach Sobotka-Vorstoß: Kurzfristige Hilfe für Flüchtlinge am Flughafen Wien möglich

“Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Menschen hinaus zu bekommen aus dem Transitbereich”, sagte Vorstandsmitglied Julian Jäger am Rande einer Pressekonferenz

Flughafen Wien kann grundsätzlich bei Flüchtlingen helfen

Der Flughafen Wien-Schwechat habe schon im Jahr 2015 bewiesen, “dass wir in der Lage sind, Flüchtlingen kurzfristig zu helfen”, so Jäger am Montag weiters. Damals sei rasch eine Bushalle umfunktioniert worden. Jetzt gebe es eine neue Rotkreuz-Halle mit Platz für bis zu 400 Flüchtlinge, so der Airport-Manager. “Also grundsätzlich gibt es Möglichkeiten, am Flughafen WienFlüchtlinge unterzubringen.” Freilich komme es “sehr darauf an, über welche Zahlen man spricht, um erkennen zu können, was ist im konkreten Fall möglich”. Eine konkrete Zahl wollte Jäger nicht nennen. Das sei eine Frage des Geldes, des politischen Willens und der Dauer, über die man Flüchtlinge am Airport unterbringen wolle, so der Unternehmensvertreter Richtung Innenminister.

