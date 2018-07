Nach Mordversuch in Wien-Brigittenau: Foto des mutmaßlichen Täters

Die Polizei Wien fahndet nach einem Mordversuch mittels Foto nach dem mutmaßlichen Täter. - © APA/LPD Wien

Die Polizei fahndet mittels Lichtbild nach dem mutmaßlichen Täter, der für den Mordversuch an einem 32-jährigen Mann in Wien-Brigittenau am 10. März 2018 verantwortlich sein soll. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt in der Pappenheimgasse aufgefunden.