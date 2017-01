Nach Mord und Suizidversuch in Simmering: 81-Jähriger starb im Spital

Am Donnerstag setzte ein Mann einen Notruf ab und kündigte an, seine Frau und sich selbst zu töten. Als die Polizei in der genannten Wohnung in Simmering eintraf, konnten sie die 71-jährige Frau nur noch tot auffinden (VIENNA.AT berichtete).

Einsatzkräfte fanden in der Wohnung des Paares in Simmering die Leiche der 71-Jährigen und den schwer verletzten Mann. Er wurde nach Angaben der Polizei am Abend noch notoperiert, sein Zustand blieb aber weiterhin kritisch.

Mord und Selbstmord in Simmering: 81-Jähriger tot

Am Montag gab die Polizei bekannt, dass der Mann am Wochenende seinen schweren Verletzungen in einem Spital erlegen ist.

Ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden. Das Motiv der Tat ist für die Polizei daher weiterhin unklar. Das Paar lebte sehr zurückgezogen und hatte fast keinen Kontakt zu weiteren Familienmitgliedern, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

(Red./APA)