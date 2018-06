Nach Meldung von Tierquälerei: Festnahme in Wien Floridsdorf

Der alkoholisierte Mann wurde in Wien Floridsdorf festgenommen. - © APA/Barbara Gindl

Am Montagabend wurde die Polizei von einem Mann in der Ruthnergasse in Wien Floridsdorf alamiert, nachdem er mit zwei unbekannten Frauen eine Auseinandersetzung hatte. Der Mann behauptete, die beiden Frauen sollen seinen Hund mit Füßen getreteten haben.