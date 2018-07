In allen 18 getesteten Weinen wurde Caesium 137 nachgewiesen.

Nach Fukushima: Caesium 137 in Wein aus den USA nachgewiesen

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die atomare Katastrophe von Fukushima, die 2011 stattfand, auch heute noch eindeutig nachzuweisen ist. In Napa Valley, in den USA, wurden 18 Weine untersucht und in allen war Caesium 137 zu finden.

Caesium 137 entsteht bei nuklearer Kernspaltung. In einem Wein war der Anteil des Isotops sogar doppelt so hoch wie er normalerweise ist. Solche Werte gab es bisher nur nach Atombombentests im kalten Krieg und der Tschernobyl-Katastrophe.

Das radioaktive Material hat sich nach der Kernschmelze in drei Reaktorblöcken von Fukushima auf der ganzen Welt verteilt. Die WHO gibt erfreulicherweise Entwarnung für alle Regionen außerhalb Japans. Mehr dazu im folgenden Video.