Nach Frontal-Kollision in NÖ: Neunjährige starb im Spital

Eine Neunjährige ist zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) im Spital verstorben. Das Mädchen erlag am Sonntag im Wiener SMZ Ost seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei am Dienstag einen “NÖN”-Bericht.