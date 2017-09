Nach Einbruchsversuch im Haus der Wiener Polizei: Mann wollte 8 Meter tief springen

Im Haus der Wiener Polizei wollten zwei Pesonen in ein Fahrzeug einbrechen. - © APA (Sujet)

In der Wiener Donaustadt versuchten zwei Personen am Samstag im Haus einer Polizeistation in ein Fahrzeug einzubrechen. Beim Versuch zu flüchten, wollte ein 19-jähriger Beteiligter rund acht Meter hinab auf eine Straße springen.