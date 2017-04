Nach Drogenkonsum: Messerattacke in Ottakringer Lokal

Nach der Einnahme synthetischer Drogen wurde der 27-Jährige aggressiv. - © Pixabay.com (Sujet)

In der Nacht auf Sonntag ist ein 27-Jähriger nach der Einnahme synthetischer Drogen in einem Lokal in Wien-Ottakring ausgerastet. Er fügte einem 31-Jährigen einen Bauchstich sowie Verletzungen an den Unterarmen zu.