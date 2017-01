Nach Chaos auf WU-Ball: Mit der WU-Ballkarte gratis auf den Ball der Wiener Wirtschaft

Nach dem First come, first served-Prinzip können Besitzer einer nicht entwerteten WU-Ballkarte gratis auf den Ball der Wiener Wirtschaft, der am 11. Februar 2017 stattfindet, eintauschen.



“Für die abgewiesenen Gäste des Balls der Wirtschaftsuniversität Wien hat der Wiener Wirtschaftsbund eine gute Nachricht: Wer sich bereits auf einen glanzvollen Abend in der Wiener Hofburg gefreut und vorbereitet hat, trotz gültiger Eintrittskarte jedoch am Eingang abgewiesen wurde, kann seine nicht-entwertete WU-Ballkarte kostenlos gegen eine Eintrittskarte zum Ball der Wiener Wirtschaft am 11. Februar 2017 eintauschen”, heißt es in einer Aussendung des Wirtschaftsbundes Wien am Mittwochnachmittag.

WU-Ballkarten gegen Tickets zum Ball der Wiener Wirtschaft tauschen

Am Ball der Wiener Wirtschaft werden mehr als 3.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Society erwartet, darunter auch Künstler wie Zoë, Vera Böhnisch, Fräulein Mai und DJ Observer. Mit der Ballkarte geht der Ballabend ab 3.00 Uhr bei der After-Ball-Party im Wiener Volksgarten gratis weiter.

Umgetauscht werden können nicht-entwertete Eintrittskarten zum WU Ball im Ballbüro (Wiener Wirtschaftsbund, LoLothringerstraße 16/5, 1030 Wien – Öffnungszeiten des Ballbüros: Montag-Freitag 09:00 – 17:00 Uhr). Insgesamt stehen 300 Karten zur Verfügung. Neben der nicht-entwerteten Ballkarte zum WU Ball muss auch ein Ausweis vorgezeigt werden.

