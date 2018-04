Nach Auftritt in Wiener Arena: Debütalbum steht in den Startlöchern

Anne-Marie war am Dienstag zu Gast in Wien. - © APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Am 27. April erscheint das Debütalbum der Pop-Newcomerin Anne-Marie, die am Dienstag Abend mit ihrem Auftritt in der Wiener Arena das Publikum begeisterte. Mit ihrem Song “Friends” schaffte es die Engländerin in Österreich auf Platz Nummer eins.