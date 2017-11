“MyPlace” startet Advent-Spendenaktion zugunsten der Wiener Tafel

Zwischen 1.12. und 20.12.2017 werden in den Wiener “MyPlace”-Filialen haltbare Lebensmittel, wie Reis, Öl, Zucker, Konserven und Kaffee, Hygieneartikel und Baby-Produkte, wie Windeln und Pflegemittel, für Armutsbetroffene und ihre Kinder gesammelt. “In Europa gilt Wien nach wie vor als die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, dennoch steigt der Bedarf an Hilfsgütern von Jahr zu Jahr und während einige Haushalte im Überfluss leben, fehlt in anderen das Nötigste”, heißt es in der Ankündigung der Spendenaktion. Die gesammelten Sachspenden werden der Wiener Tafel am 20. Dezember übergeben, sodass sie noch vor Weihnachten an die 117 belieferten Sozialeinrichtungen und damit an 19.000 armutsbetroffene Menschen, ausgegeben werden können.

