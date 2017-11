“MyNextGarage”: Garagen und Stellplätze online suchen, buchen und vermieten

Das noch junge Start-Up offeriert eine Lösung, die auf den ersten Blick an die Buchungs- bzw. Vermietungsplattform “Airbnb” erinnert: Eine Suche nach einer speziellen Straße oder generell einem Bezirk liefert eine Übersicht aller angebotener Privatgaragen oder Stellplätze in der näheren Umgebung, die Buchung selbst verläuft in weiterer Folge schnell und unkompliziert über die Homepage.

“MyNextGarage”: Garagen in Wien online buchen oder anbieten

Im Angebot der Plattform befinden sich Einzelgaragen, Tiefgaragen, Hallen-Stellplätze oder ähnliches, der Community-Charakter steht dabei im Vordergrund: Vermieter können über ein Formular ihre Abstellmöglichkeiten zielgenau einstellen und hier etwa neben grundlegenden Daten wie der Preisgestaltung und Dauer auch Bildmaterial hochladen. Die Anzeige selbst lässt sich umfangreich ausdefinieren und bietet auch die Option, spezifische Angaben zu machen – von den exakten Abmessungen, Lagerungsmöglichkeiten, Ausstattung bis hin zu Öffi-Anbindungen in der Nähe.

So funktioniert die Buchungsplattform

Interessierte Mieter wiederum können über MyNextGarage gleich das gefundene Angebot buchen, ein Kalender liefert zudem Übersicht zum möglichen Startdatum. Die Monatsmiete wird über die Plattform in Rechnung gestellt (alle gängigen Kreditkarten werden akzeptiert, Zahlungen sind standardmäßig verschlüsselt) und an den Vermieter weitergeleitet, um das ganze Prozedere so einfach wie möglich zu halten. So einfach wie Buchung selbst verläuft übrigens dann auch die etwaige (Online-)Kündigung. Ein Hinweis zu den Kosten: MyNextGarage ist für Anbieter kostenfrei, für den Betrieb der Plattform, die Zahlungsabwicklung und Weiterentwicklung wird den Mietern eine monatliche Service-Gebühr von 12% des Monatspreises sowie eine fixe Gebühr von 2 Euro verrechnet.

(Red. / Screenshots, Grafik: MyNextGarage.at)