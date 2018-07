“My Selfie Coffee”: Neuer Trend jetzt auch in Wien

Selfies erlangen immer mehr an Beliebtheit. Um diesen Trend zu erweitern, bietet “My Selfie Coffee” an, das Selfie auf deinen Kaffee zu zaubern und das mitten auf der Mariahilferstraße in Wien.

“Trink dein Selfie!” ist das Motto von “My Selfie Coffee”. Der Trend kommt aus dem Asiatischen Raum und hat dort bereits zahlreiche Fans. Nun bringt Wahlwiener, Daniel Welz diesen Trend nach Europa, genauer gesagt auf die Mariahilferstraße. In seinem Coffee Bike Stand bietet er an, das eigene Selfie mithilfe eines speziellen Druckers auf den Kaffee zu zaubern. Trend in Wien zaubert Selfies auf den Kaffee Das Geheimnis hinter diesem Trend verrät er natürlich nicht. Die Zutaten sind trotz allem gut verträglich. Durch einen speziellen Schaum und Lebensmittelfarbe, ist es möglich, den Kaffee mit dem eigenen Foto zu versüßen. Wer also sein Bild auf einem Kaffee haben möchte, kann sich selbt davon im Coffee Bike Stand auf der bekannten Einkaufsstraße selbst überzeugen.

Zwischen Montag und Samstag, kann man diese Neuheit für ca. 6,90€ ausprobieren. (Red.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken