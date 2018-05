Muttertag 2018: So wird das Wetter am verlängerten Wochenende in Wien

In Ostösterreich bleibt es am Wochenende meist trocken und sonnig. An Christi Himmelfahrt darf man sich im östlichen Flachland über Spitzenwerte von bis zu 27 Grad freuen. Am Freitag sind vereinzelte Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen von Nord nach Süd zwischen 16 und 24 Grad. „Der Samstag ist der freundlichste Tag des verlängerten Wochenendes“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei UBIMET.

Der Muttertag am Sonntag verläuft laut Spatzierer im östlichen Flachlang gänzlich trocken und freundlich, allerdings bei kräftigem Südostwind. Die Spitzenwerte rund um Wien liegen bei sommerlichen 28 Grad.

>> Mehr Nachrichten und Infos zu Muttertag 2018

(Red.)