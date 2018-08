Mutter und Sohn handelten mit Drogen: Anzeige

Ein 23-Jähriger bestellte mindestens drei Kilo Amphetamin über das Darknet und gab als Empfänger seine Mutter an.

Mindestens drei Kilogramm Amphetamin soll ein 23-Jähriger aus Amstetten zwischen Mai 2017 und März 2018 im Darknet bestellt und mithilfe seiner Mutter weiterverkauft haben. Als “Dank” überließ er der 42-Jährigen aus Ried im Innkreis jeweils einen Teil der Bestellung, berichtete die oberösterreichische Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Mutter und Sohn betrieben gemeinsam Drogenhandel

Auf die Schliche gekommen war die Polizei dem “Familienbetrieb”, da am Hauptzollamt Frankfurt am Main im Dezember 2017 und März 2018 in mehreren Postsendungen, die stets an eine Person mit Wohnsitz in Ried im Innkreis adressiert waren, insgesamt rund 800 Gramm Amphetamin sichergestellt wurden.