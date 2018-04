Mutter und Sohn aus Wien bei Garagenbrand in der Steiermark verletzt

Die beiden Wiener wurden bei dem Brand verletzt. - © bilderbox.com (Sujet)

Zwei Wiener wurden am Sonntag bei einem Garagenbrand in der Südoststeiermark verletzt. Mutter und Sohn hatten gemeinsam versucht, die Flammen zu löschen, doch es gelang ihnen nicht. Die 67-Jährige erlitt Verbrennungen an der linken Hand und im Gesicht, der 37-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Feldbach gebracht, teilte die Polizei am Montag mit.