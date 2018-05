Mutmaßlicher Vergewaltiger in Wien-Leopoldstadt festgenommen

Am 28. April 2018 gegen 11.15 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein 41-jähriger Mann eine 35-jährige Frau auf offener Straße in der Schüttelstraße schlug und würgte. Die Zeugin schrie ihn an, woraufhin er flüchtete. Gemeinsam mit dem Opfer begab sie sich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Frau auf offener Straße geschlagen und gewürgt: Mutmaßlicher Vergewaltiger in Haft

Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige die 35-Jährige bereits über einen längeren Zeitraum hinweg geschlagen, bedroht und auch vergewaltigt hatte. Laut der Aussage des Opfers sei bei den Bedrohungen auch mehrmals eine Waffe im Spiel gewesen.

Die Staatsanwaltschaft verfügte eine Hausdurchsuchung sowie eine Festnahmeanordnung. Der 41-jährige mutmaßliche Täter wurde am Donnerstag, den 3. Mai 2018 um 13.20 Uhr festgenommen. Eine Schreckschusspistole wurde sichergestellt.