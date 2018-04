Mutmaßlicher U4-Vergewaltiger stellte sich: “Alles einvernehmlich”

Am 28.01.2018 sprach der Tatverdächtiger eine 19-Jährige in der Meidlinger Diskothek U4 an und erkundigte sich, ob es ihr gut gehe, weil sie einen alkoholisierten Eindruck mache. Als die Frau das Lokal verließ, um nach Hause zu fahren, begleitete sie der Tatverdächtige zur Wohnung der Großmutter der 19-Jährigen in Liesing, in der die junge Frau übernachten wollte.

18-Jähriger nicht geständig

Während die 19-Jährige angab, dass sie vom jungen Mann zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurde, spricht der 18-jährige von einvernehmlichem Sex. Er stellte sich am Freitag, 6. April, nach einer Lichtbildfahndung der Polizei.