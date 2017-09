Mutmaßlicher Drogendealer in Wien-Favoriten festgenommen

Zivilpolizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am Mittwochen in Wien-Favoriten einen Mann beim Verkauf von Suchtgift an mehrere Konsumenten. Zuerst verkaufte der 24-jährige mutmaßliche Täter zwei Säckchen Heroin an einen 27-Jährigen, danach ein Säckchen Heroin an einen 21-Jährigen und kurze Zeit später vier Säckchen Heroin an einen 29-Jährigen.

Bei der Festnahme und der darauffolgenden Durchsuchung konnten acht Säckchen Heroin, bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung weitere 30 Säckchen Heroin aufgefunden und sichergestellt werden.