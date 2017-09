Muslime in Wien bildeten Menschenkette zu katholischer Pfarre

Muslime und Katholiken bildeten in Wien eine Menschenkette. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Mehr als 500 Muslime bildeten am Freitag, 15. September in Wien eine Menschenkette vom Islamischen Zentrum zur nächstgelegenen katholischen Pfarre. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) wollte damit ein Zeichen für das Miteinander der Religionen setzen.