Musikschule Wien: Geöffnete Türen von 4. bis 8. Juni

Als Besonderheit bietet die Musikschule Wien heuer ein Open House für Orchester, Chöre und Ensembles an. Es findet am Donnerstag, den 7. Juni 2018, zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Zentrale der Musikschule Wien (8., Skodagasse 20) statt. Zu hören sind das Dr. SIMS-Orchester, das Flötenensemble FLAUTissimO!, die Holz-, Blech- & Co. KG, das Junior Blasorchester, der Wiener JugendChor, Trompeten und Kammermusik, das Akkordeonorchester, die ba-rocking band, die Drumpirates und die Sugar Cubes of Sweet Sweet Groove. Die Veranstaltung ist frei zugänglich, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Tag der offenen Tür

In der Woche der offenen Tür gibt es in den einzelnen Musikschulen Schauunterricht, Schnupper- und Mitmachstunden und kleine Konzerte mit Schülerinnen und Schülern aus der Musikschule Wien. Elementares Musizieren ist ebenso dabei wie Tanz, Ausprobieren von Instrumenten und vieles andere mehr. Ausführliche Beratung und Information über das Angebot und die Verfügbarkeit freier Plätze erteilen die Musikschulleiter bzw. die Lehrkräfte.

Anmelden für die Musikschule Wien

Wer sich in der Musikschule Wien für ein Hauptfach oder einen Kurs anmelden möchte, kann dies das ganze Jahr über mittels Online-Anmeldeformular auf der Homepage tun und sich unverbindlich registrieren. Wer sich angemeldet hat, wird – sobald ein Platz frei ist – kontaktiert und zu einem Beratungsgespräch eingeladen.

Termine:

Mo, 4. Juni bis Fr, 8. Juni 2018, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Standorte und Detailprogramm: www.musikschule.wien.at (Infos unter Rubrik Veranstaltungen)

Open House für Orchester & Ensembles

Do, 7. Juni, 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Musikschule Wien, 8., Skodagasse 20