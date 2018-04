Music Contest am Campus Wien: Anmeldung noch bis Ende April

Die Universität Wien begibt sich zum 20-Jahr-Jubiläum des Uni Wien Campus auf die Suche nach ihren besten Musikern. Voraussetzung ist ein selbst geschriebener bzw. selbst komponierter Song. Teilnehmen können sowohl Bands als auch Singer/Songwriter unter der Voraussetzung, dass eine Person der Universität Wien angehört. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Montag, 30. April.

Vom Hörsaal auf die große Bühne

Die Bewerbung mittels Musikvideo läuft noch bis Montag, 30. April. Via Online-Voting küren Musikfans von Dienstag, 1. Mai, bis Sonntag, 20. Mai dann die Finalisten. Die Gruppen mit den meisten Stimmen treten dann am Mittwoch, 20. Juni, im Semifinale auf einer großen Bühne am Campus der Universität Wien gegeneinander an. Das Finale findet am Donnerstag, 21. Juni, im Rahmen eines Sommerfests am Uni Wien Campus statt.

Flugtickets zu gewinnen

Die GewinnerInnen des Music Contests am Campus werden durch eine Jury und das Publikum ermittelt. Als Hauptpreis winken Flugtickets für die gesamte Band in eine frei wählbare europäische Stadt im AUA-Streckennetz. Der zweite Preis ist eine hochwertige Jose De Felipe Konzertgitarre, dazu gibt es weitere Preise der Universität Wien zu gewinnen.

>> Weitere Infos gibt es hier, zur Anmeldung geht es da lang.