MUMOK erhält Schenkung von 17 Kunstwerken

“Phileas” habe sich der Förderung von österreichischer Gegenwartskunst im internationalen Kunst- und Ausstellungsbetrieb verschrieben und zum Ziel gesetzt, damit “einen aktiven Beitrag zur Internationalisierung der heimischen Kunstszene zu leisten”. Seit 2016 geht die Organisation daher Kooperationen mit den weltweit wichtigsten Biennalen (u.a. Venedig, Istanbul und Sao Paulo) sowie mit internationalen Großausstellungen wie der documenta in Kassel ein, um die internationale Präsenz österreichischer Künstler zu verstärken.

Die geschenkten Arbeiten von Oliver Laric, Sören Engsted, Leander Schönweger und Susanna Fritscher sind die ersten Werke der jeweiligen Künstler, die in die Sammlungen des mumok eingehen. Die Arbeiten von Ulrike Müller und Lois Weinberger ergänzen einen bereits vorhandenen Bestand an Werken in den Sammlungen des Museums.

(APA/Red.)